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38 минут назад

Yonhap: Cеверная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Газета.Ruиещё 6

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных. С начала 2023 года это стало уже 12-м ракетным пуском Пхеньяна.

Yonhap: Cеверная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Фото: ТАССТАСС

Ранее Северная Корея заявила, что провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Отмечается, что учениями на запуске МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. По его словам, КНДР в 2022 году устроила "беспрецедентное число провокаций", дестабилизировав обстановку в регионе.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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