Yonhap: Cеверная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных. С начала 2023 года это стало уже 12-м ракетным пуском Пхеньяна.

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Ранее Северная Корея заявила, что провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Отмечается, что учениями на запуске МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.