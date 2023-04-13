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Yle: два фрегата НАТО прибывают в Финляндию

Два фрегата постоянной военно-морской дивизии НАТО прибывают в Хельсинки и пробудут там до 16 апреля. Как сообщает Yle, корабли прибывают в страну после совместных учений с ВМФ Финляндии в Балтийском море.

Два фрегата НАТО прибывают в Финляндию
© Газета.Ru

Это первый визит фрегатов НАТО с тех пор, когда Финляндия вступила в Североатлантический альянс. В Хельсинки прибудут фрегаты GS Mecklenburg-Vorpommern ВМС Германии и NRP Bartolomeu Dias ВМС Португалии.

Сообщается, что визит был организован командующим прибрежными военно-морскими силами Финляндии коммодором Патриком Лиллквистом.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения страны с НАТО возрастают и это понимают все.

Заместитель директора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин уверена, что Хельсинки, вступая в Североатлантический альянс, пытался продемонстрировать свое противостояние с Россией. Эксперт уверена, что на этот шаг Финляндия пошла не из желания обеспечить свою безопасность.

10 апреля стало известно, что российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе страны в связи с вступлением Финляндии в НАТО.

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