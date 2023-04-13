Два фрегата НАТО прибывают в Финляндию

Два фрегата постоянной военно-морской дивизии НАТО прибывают в Хельсинки и пробудут там до 16 апреля. Как сообщает Yle, корабли прибывают в страну после совместных учений с ВМФ Финляндии в Балтийском море.

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Это первый визит фрегатов НАТО с тех пор, когда Финляндия вступила в Североатлантический альянс. В Хельсинки прибудут фрегаты GS Mecklenburg-Vorpommern ВМС Германии и NRP Bartolomeu Dias ВМС Португалии.

Сообщается, что визит был организован командующим прибрежными военно-морскими силами Финляндии коммодором Патриком Лиллквистом.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что риски военного столкновения страны с НАТО возрастают и это понимают все.

Заместитель директора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин уверена, что Хельсинки, вступая в Североатлантический альянс, пытался продемонстрировать свое противостояние с Россией. Эксперт уверена, что на этот шаг Финляндия пошла не из желания обеспечить свою безопасность.