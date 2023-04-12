СМИ сообщили о смерти двух граждан США на Украине

Издание Daily Beast сообщило о гибели на Украине двух граждан США.

Согласно имеющейся информации, одного из погибших звали Эдвард Уолтер Уилтон. Издание уточняет, что он был убит в боях за Артёмовск. Родственник Уилтона подтвердил его смерть, но не предоставил каких-либо дополнительных подробностей о случившимся.

Ещё одним погибшим на Украине стал бывший морпех Грэйди Керпаси. Его жена подтвердила новости о смерти Керпаси, а также то, что госдеп США вышел на связь с её семьей, чтобы оказать соответствующую поддержку.

«Грэйди отправился обучать солдат, но из-за напряженности войны и потребности в опытных командирах Грейди в конечном итоге повел отряд в бой и погиб в бою», – сообщает издание.