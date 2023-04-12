Польша хочет производить снаряды для танков Abrams с обедненным ураном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика хочет открыть на своей территории производство снарядов с обедненным ураном для танков США Abrams. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.
«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов», – заявил Моравецкий.
Другими подробностями касательно этих планов премьер-министр не поделился.
Ранее в СМИ появилась информация, что Польша является одним из крупнейших покупателей оружия из США.