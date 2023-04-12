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30 минут назад

Польша хочет производить снаряды для танков Abrams с обедненным ураном

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика хочет открыть на своей территории производство снарядов с обедненным ураном для танков США Abrams. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Польша хочет производить снаряды для танков Abrams с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов», – заявил Моравецкий.

Другими подробностями касательно этих планов премьер-министр не поделился.

Ранее в СМИ появилась информация, что Польша является одним из крупнейших покупателей оружия из США.

Армия,Матеуш Моравецкий,
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