Журналист Fox News раскрыл потери ВСУ из слитых документов Пентагона

Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон заявил в Twitter, что в попавших в сеть документах, якобы принадлежащих Пентагону , зафиксировано, что украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тыс. человек.

"Правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения было убито или ранено от 124 000 до 131 000 украинских солдат", – указал Томлинсон, отметив, что речь идет о "просочившихся секретных файлах".

Журналист отметил, что эти данные более чем в пять раз превысили публично обнародованные Киевом цифры. Документы Пентагона попали в сеть в начале апреля, в них содержались сведения о конфликте на Украине, в частности информация о потерях сторон, планировании операций ВСУ и т.д. Американская сторона на данный момент официально не подтверждала и не опровергала подлинность документов.