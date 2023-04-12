Журналист Fox News раскрыл потери ВСУ из слитых документов Пентагона

Журналист Fox News Томлинсон: Пентагон может оценивать потери ВСУ в 124-131 тыс. бойцов
Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон заявил в Twitter, что в попавших в сеть документах, якобы принадлежащих Пентагону, зафиксировано, что украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тыс. человек.
"Правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения было убито или ранено от 124 000 до 131 000 украинских солдат", – указал Томлинсон, отметив, что речь идет о "просочившихся секретных файлах".
Журналист отметил, что эти данные более чем в пять раз превысили публично обнародованные Киевом цифры. Документы Пентагона попали в сеть в начале апреля, в них содержались сведения о конфликте на Украине, в частности информация о потерях сторон, планировании операций ВСУ и т.д. Американская сторона на данный момент официально не подтверждала и не опровергала подлинность документов.
Газета The Guardian писала, что в боевых действиях на Украине участвуют около 100 солдат НАТО. В Минобороны Украины, Франции и Великобритании эти сведения опровергли.