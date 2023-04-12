Над Балтикой обнаружили немецкий военный самолет

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря немецкий военный самолет, который приближался к госгранице РФ . Об этом сообщает Минобороны.

«12 апреля 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

С целью опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Его экипаж опознал в цели самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После разворота немецкого борта российский истребитель вернулся на аэродром базирования.