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33 минуты назад

Над Балтикой обнаружили немецкий военный самолет

Елена Прошина

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря немецкий военный самолет, который приближался к госгранице РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Над Балтикой обнаружили немецкий военный самолет
Фото: CC BY 2.0 / Rob Schleiffert / P-3C German NavyCC BY 2.0 / Rob Schleiffert / P-3C German Navy

«12 апреля 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

С целью опознания и недопущения нарушения границы в небо подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Его экипаж опознал в цели самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После разворота немецкого борта российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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Отмечается, что экипаж Су-27 не допустил нарушения «Орионом» госграницы РФ.

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