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Описана возможная роль F-16 в наступлении ВСУ

Истребители F-16 американского производства могут пригодиться для авиационной поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможную роль самолетов, которые могут быть поставлены украинской стороне, MK.RU описал директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Описана возможная роль F-16 в наступлении ВСУ
© lenta.ru

«Учитывая, что у F-16 есть ракеты большой дальности и более совершенные прицелы, то истребители могут использоваться и для нанесения ударов по наземным и морским целям, в качестве средства авиационной поддержки войск в ходе наступления», — сказал эксперт.

По его словам, истребители будут использоваться и для перехвата беспилотников, в частности, «Герани-2», а также ведения воздушных боев.

Специалист скептически отнесся к тому, что ВСУ могут получить F-16 в ближайшее время. «Вероятность передачи этих самолетов существует, но на данном этапе она не такая большая», — сказал эксперт.

В апреле Кнутов заявил, что не все российские ракеты долетят до границы Западной Украины с Польшей, поскольку они должны преодолеть, условно, пять зон ПВО киевских властей.

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