Пашинян допустил наличие "иностранных агентов" в армии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения относительно высокопоставленных военных армянской армии. По его словам, конфликт с Азербайджаном осенью 2020 года показал, что некоторые из них могли быть завербованными агентами других государств.

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Как пояснил премьер Армении, во время противостояния в армянской армии произошел один случай с высокопоставленным военным, который спровоцировал панику в войсках и приказал покинуть позиции своим подчиненным. Он также добавил, что после установки этого факта военный признал свою вину.

"Если меня спросят, то у меня есть экспертное мнение, что такие люди являются завербованными агентами другой страны", - цитирует Пашиняна ТАСС.