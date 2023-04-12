$82.09-0.0989.76+0.03
5 минут назад

Пашинян допустил наличие "иностранных агентов" в армии Армении

Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения относительно высокопоставленных военных армянской армии. По его словам, конфликт с Азербайджаном осенью 2020 года показал, что некоторые из них могли быть завербованными агентами других государств.

Пашинян допустил наличие "иностранных агентов" в армии Армении
Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА НовостиАсатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Как пояснил премьер Армении, во время противостояния в армянской армии произошел один случай с высокопоставленным военным, который спровоцировал панику в войсках и приказал покинуть позиции своим подчиненным. Он также добавил, что после установки этого факта военный признал свою вину.

В ФРГ опровергли сообщения о присутствии военных бундесвера на Украине

"Если меня спросят, то у меня есть экспертное мнение, что такие люди являются завербованными агентами другой страны", - цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за "пятой колонны" в армии. По его словам, данные факты в скором времени могут стать достоянием общественности.

Армия,Никол Пашинян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий