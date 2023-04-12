Пашинян допустил наличие "иностранных агентов" в армии Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения относительно высокопоставленных военных армянской армии. По его словам, конфликт с Азербайджаном осенью 2020 года показал, что некоторые из них могли быть завербованными агентами других государств.
Как пояснил премьер Армении, во время противостояния в армянской армии произошел один случай с высокопоставленным военным, который спровоцировал панику в войсках и приказал покинуть позиции своим подчиненным. Он также добавил, что после установки этого факта военный признал свою вину.
"Если меня спросят, то у меня есть экспертное мнение, что такие люди являются завербованными агентами другой страны", - цитирует Пашиняна ТАСС.
Ранее Пашинян заявил, что Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за "пятой колонны" в армии. По его словам, данные факты в скором времени могут стать достоянием общественности.