Блокировку Францией решения ЕС о закупке боеприпасов для Украины объяснили

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон уже много раз говорил о том, что необходимо ассигнования на военные нужды и на помощь Украине в первую очередь размещать на территории стран Европейского союза. И он не забывает про военно-промышленный комплекс Франции. Выяснилось, что на территории ЕС не так много действующих предприятий, которые производят эти военные боеприпасы. Выяснилось, что Европейский союз сегодня не может обеспечить такое количество боеприпасов, потому что военные заводы не в состоянии производить новое количество. Второй момент — страны-члены ЕС должны держать уровень своей обороноспособности», — сказал политолог.