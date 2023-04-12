Херш: США сосредоточили около 20 тыс. военных у границ России

"Если с Украиной, которой не хватает людей и оружия, произойдет в ближайшие месяцы худшее, соединятся ли две бригады с другими силами НАТО для противостояния российской армии на Украине? В этом ли заключается план или даже надежда американского президента? С таким ли обращением к нации он хочет выступить? Если Байден решит рассказать о своих мыслях американскому народу, то, возможно, он захочет объяснить, что делают эти две бригады, полностью укомплектованные и обеспеченные, так близко к зоне боевых действий", - добавил он.