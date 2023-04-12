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29 минут назад

Херш сообщил, что США сосредоточили около 20 тыс. военных у границ России

ТАСС

США сосредоточили в Польше, рядом с границей с Украиной, две бригады общей численностью около 20 тыс. военнослужащих. Об этом пишет в среду американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной на платформе Substack. Он предположил, что президент США Джо Байден может задействовать эти силы в конфликте на Украине.

Херш: США сосредоточили около 20 тыс. военных у границ России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проводит интенсивную подготовку на базе в Польше, в нескольких милях от границы с Украиной. В конце прошлого года ей для усиления была отправлена бригада 101-й воздушно-десантной дивизии, размещенная в Румынии. Реальная численность двух бригад с административным персоналом и службами обеспечения, в том числе водителями, которые постоянно доставляют привезенные по морю оружие и снаряжение для поддержания боеготовности подразделений - может превышать 20 тыс. человек", - указал он.

США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине

"Если с Украиной, которой не хватает людей и оружия, произойдет в ближайшие месяцы худшее, соединятся ли две бригады с другими силами НАТО для противостояния российской армии на Украине? В этом ли заключается план или даже надежда американского президента? С таким ли обращением к нации он хочет выступить? Если Байден решит рассказать о своих мыслях американскому народу, то, возможно, он захочет объяснить, что делают эти две бригады, полностью укомплектованные и обеспеченные, так близко к зоне боевых действий", - добавил он.

Ранее Херш обвинил Байдена в организации диверсий на "Северных потоках".

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