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В ФРГ опровергли сообщения о присутствии военных бундесвера на Украине

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Военнослужащие Вооруженных сил Германии никоим образом не задействованы в конфликте на Украине. Такое заявление сделал представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац, передает ТАСС.

В ФРГ опровергли сообщения о присутствии военных бундесвера на Украине
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«Конечно же, военнослужащие Бундесвера никоим образом не вовлечены в войну. Если же вы спрашиваете о немецких гражданах, то у меня нет сведений на этот счет», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о присутствии спецназовцев из некоторых стран НАТО на Украине.

При этом представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявил, что немецкие власти обсуждают с Вашингтоном предполагаемую утечку секретных документов Пентагона и разведки США, описывающих планы Белого дома и стран НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. Он отметил, что не может ничего сказать «о подлинности и фальсификации отдельных» бумаг.

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