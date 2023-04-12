В ФРГ опровергли сообщения о присутствии военных бундесвера на Украине
Военнослужащие Вооруженных сил Германии никоим образом не задействованы в конфликте на Украине. Такое заявление сделал представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац, передает ТАСС.
«Конечно же, военнослужащие Бундесвера никоим образом не вовлечены в войну. Если же вы спрашиваете о немецких гражданах, то у меня нет сведений на этот счет», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о присутствии спецназовцев из некоторых стран НАТО на Украине.
При этом представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявил, что немецкие власти обсуждают с Вашингтоном предполагаемую утечку секретных документов Пентагона и разведки США, описывающих планы Белого дома и стран НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. Он отметил, что не может ничего сказать «о подлинности и фальсификации отдельных» бумаг.