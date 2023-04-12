В ФРГ опровергли сообщения о присутствии военных бундесвера на Украине

«Конечно же, военнослужащие Бундесвера никоим образом не вовлечены в войну. Если же вы спрашиваете о немецких гражданах, то у меня нет сведений на этот счет», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о присутствии спецназовцев из некоторых стран НАТО на Украине.