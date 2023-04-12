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Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Испания является одной из западных стран, поставивших Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщил в среду министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
© globallookpress.com

Он заявил что Военно-морские силы Украины способны использовать противокорабельные ракеты "Нептун" украинского производства и американские ракеты Harpoon, стоящие на вооружении стран НАТО.

"В том числе в этой "гарпунной коалиции" (в числе стран, поставивших Украине ракеты Harpoon - прим. ТАСС) принимают участие и испанские Harpoon", - заявил Резников.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты Harpoon Украине поставили США и Дания.

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