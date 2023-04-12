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38 минут назад

Россия запросила у Армении разъяснения по участию в учениях США

Lenta.ru

Россия попросила Армению официально разъяснить участие в учениях США в Европе, далее Москва определится с реакцией по этой теме. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Россия запросила у Армении разъяснения по участию в учениях США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получению ответа», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Россией, втягивая их в различные форматы взаимодействия. По ее словам, они носят антироссийский характер.

Официальный представитель МИД отметила, что такие действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, а также созданию новых разделительных линий. Как утверждает Захарова, отказ Еревана от проведения маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) территории Армении вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

Армия,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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