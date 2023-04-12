Россия запросила у Армении разъяснения по участию в учениях США

Россия попросила Армению официально разъяснить участие в учениях США в Европе, далее Москва определится с реакцией по этой теме. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получению ответа», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Россией, втягивая их в различные форматы взаимодействия. По ее словам, они носят антироссийский характер.