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Авиация ВС РФ сбила украинский Су-24 над ДНР

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В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российской истребительной авиации удалось сбить над ДНР бомбардировщик Су-24 украинской армии.

Инцидент произошел в районе близ Красного Лимана. Кроме того, сообщается, что российская оперативно-тактическая авиация, ракеты и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили 94 артподразделения, личный состав и технику в 117 районах.

The Washington Post: ВСУ отложили контрнаступление

Также сообщается, что был уничтожен арсенал в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено два вражеских диверсионно-разведывательных отряда, погибло до 180 военнослужащих ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на Угледарском и Марьинском направлениях улучшились позиции ВС РФ, им удалось серьезно продвинуться. При этом, по его словам, на Марьинском направлении ситуация развивается более динамично.

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