В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российской истребительной авиации удалось сбить над ДНР бомбардировщик Су-24 украинской армии.

Инцидент произошел в районе близ Красного Лимана. Кроме того, сообщается, что российская оперативно-тактическая авиация, ракеты и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили 94 артподразделения, личный состав и технику в 117 районах.

Также сообщается, что был уничтожен арсенал в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено два вражеских диверсионно-разведывательных отряда, погибло до 180 военнослужащих ВСУ.