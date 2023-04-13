Президент Сербии отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое», — заявил политик.