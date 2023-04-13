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17 минут назад

Президент Сербии отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине

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Белград не передавал Киеву боеприпасы. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине, сообщает РИА Новости.

Президент Сербии отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое», — заявил политик.

По его словам, сербская сторона продает боеприпасы, но не России и Украине, а разрешенным конечным пользователям. Он также добавил, что Белград не оставит свою промышленность без работы.

Армия,Погода весной,Александр Вучич,
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