Штурмовые отряды "Вагнер" заняли три городских квартала в Артемовске

Штурмовые отряды "Вагнер" заняли на донецком направлении в районе Артемовска три городских квартала. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

По словам официального представителя Минобороны России, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки "Юг" поражены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.