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35 минут назад

Штурмовые отряды "Вагнер" заняли три городских квартала в Артемовске

ТАСС

Штурмовые отряды "Вагнер" заняли на донецком направлении в районе Артемовска три городских квартала. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды "Вагнер" заняли три городских квартала в Артемовске
Фото: ТАССТАСС

"На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки "Юг" поражены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,Горячая новость,
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