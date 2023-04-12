Российские войска уничтожили САУ Krab и Paladin на купянском направлении

Российские войска за сутки уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и Paladin на купянском направлении. Об этом в среду, 12 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что САУ Krab была произведена в Польше, а Paladin — в США. Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Першотравневое и Берестовое в Харьковской области и в районе Стельмаховки в Луганской народной республике.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось пресечь действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российским военным за сутки удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старица под Харьковом.