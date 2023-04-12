В Кремле прокомментировали видео с казнью украинского военного

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разошедшееся в сети видео с казнью украинского военнослужащего нуждается в проверке на достоверность. Его комментарий приводит «Интерфакс».

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По словам пресс-секретаря президента России, кадры убийства солдата, безусловно, вызывают ужас.

«Сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — пояснил Песков.

Представитель Кремля также призвал помнить, что «прежде всего в мире фейков мы живем, и нужно проверить достоверность этой съемки».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме. Мужчина на видео ножом отрезает голову жертве, в кадре звучит фраза «Работаем, братья». Одним из первых кадры разместил в Telegram-канале создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Он подчеркнул, что увидел его в других каналах и не знает настоящих авторов ролика.