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В ОДКБ проработали механизм урегулирования кризисных ситуаций

Вопросы урегулирования кризисных ситуаций были проработаны в ходе совместной деловой игры в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В ОДКБ проработали механизм урегулирования кризисных ситуаций
© РИА Новости

"В ходе совместной деловой игры проработан алгоритм работы постоянно действующих рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств - членов организации при подготовке предложений по урегулированию кризисных ситуаций. Мы получили дополнительный опыт по кризисному реагированию, по подготовке миротворческой операции на территории государства - члена организации", - сказал Тасмагамбетов, слова которого приводятся в распространенном в среду сообщении пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича.

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По мнению генсекретаря, этот опыт будет использован "в работе по оптимизации системы кризисного реагирования ОДКБ". Кроме того, Тасмагамбетов отметил, что обстановка, созданная для проведения совместной деловой игры, учитывала современные вызовы и угрозы и позволила обучаемым качественно отработать задачи.

Как указал в свою очередь Щегрикович, в Москве, на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, были развернуты функциональные группы, в состав которых вошли представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. "В работе приняли участие члены Постоянного совета ОДКБ. Оперативные группы государств - членов организации участвовали в совместной деловой игре в режиме видеоконференции", - добавил он.

В ОДКБ указали, что на первом этапе деловой игры участники тренировки выработали предложения по первоочередным политико-дипломатическим мерам для урегулирования кризисной ситуации, а также подготовили проекты соответствующих решений для рассмотрения и принятия их исполнительными органами организации и Советом коллективной безопасности ОДКБ. "Второй этап был посвящен подготовке предложений органам ОДКБ по постконфликтному урегулированию и проведению миротворческой операции на территории государства, где сложилась кризисная ситуация, - отметил Щегрикович. - Особое внимание уделялось формированию группировки коллективных миротворческих сил и их слаживанию согласно мандату Совета коллективной безопасности ОДКБ".

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