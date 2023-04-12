Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о слабых местах переданных Киеву танков Leopard

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об изменившихся условиях танкового боя в конфликте на Украине. По его словам, танковые дуэли стали редкостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

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По его словам, тактика танкового боя за время российской спецоперации на Украине сильно изменилась. Теперь боевые машины наносят удары по позициям противника издалека и стараются избегать зоны действия противотанковых комплексов и беспилотников.

Военный также заявил, у танков Leopard, которые Киеву передал Запад, есть слабые места. Он утверждает, что эти версии танков отличаются слабой боковой и динамической защитой, а поэтому они не выдержат попаданий.