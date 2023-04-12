Артиллерия РФ на Херсонщине уничтожила миномет и гаубицу Д-30 ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили на правобережье Херсонской области украинские миномет калибра 120 мм и гаубицу Д-30. Об этом в среду сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"Вчера артиллерийским огнем в районе Казацкого уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери - 6 погибших военных ВСУ, 2 получили ранения различной степени тяжести. Ночью артиллерийским огнем в районе Приозерного уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - 2 погибших военных ВСУ, 4 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили, что в ночь на среду ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов на левобережье. Всего было выпущено 44 снаряда из ствольной артиллерии.