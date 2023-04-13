Стало известно об использовании ВСУ лодок с манекенами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют лодки с манекенами на херсонском направлении для выявления огневых точек российской армии. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Черномор, передает ТАСС.

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Он заявил, что ВСУ направляют лодки с манекенами через Днепр. «Если вести огонь со всех позиций сразу, то они зафиксируют. И будут прилеты артиллерии», — заявил военный.

Также, по его словам, украинская армия уже предприняла несколько попыток атак через реку, но все они были отбыты Вооруженными силами (ВС) России.