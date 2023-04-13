$82.09-0.0989.76+0.03
31 минуту назад

Стало известно об использовании ВСУ лодок с манекенами

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют лодки с манекенами на херсонском направлении для выявления огневых точек российской армии. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Черномор, передает ТАСС.

Стало известно об использовании ВСУ лодок с манекенами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он заявил, что ВСУ направляют лодки с манекенами через Днепр. «Если вести огонь со всех позиций сразу, то они зафиксируют. И будут прилеты артиллерии», — заявил военный.

Также, по его словам, украинская армия уже предприняла несколько попыток атак через реку, но все они были отбыты Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо говорил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра. Они маневрируют и меняют позиции, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства. Однако для успешного форсирования у украинских военных недостаточно сил, считает Сальдо.

Армия,Новости регионов,Владимир Сальдо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий