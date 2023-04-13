Тайвань зафиксировал приближение 26 самолетов армии Китая

Минобороны Тайваня заявило о нахождении самолетов и боевых кораблей армии КНР в опознавательной зоне ПВО острова. О приближении подразделений Народно-освободительной армии Китая оборонное ведомство сообщило в Twitter.

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«Вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолетов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая», - приводит РИА Новости информацию тайванского МО за сутки с 6:00 12-го апреля до 6:00 13 апреля.

В Минобороны Тайваня уточнили, что 14 китайских истребителей J-16, J-10 и SU-30 нарушили «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. В ответ на приближение авиации и боевых кораблей КНР к острову Тайвань усилил воздушное и морское патрулирование и развернул ракетные комплексы наземного базирования.