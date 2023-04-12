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Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

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Российские подразделения в Запорожской области уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено около 10 украинских военных. Об этом Александр Гордеев.

Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости

По его словам, опорные пункты и солдаты ВСУ были уничтожены в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Луговское. Также на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» уничтожены пикап и три бойца мобильной огневой группы противника. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека», а огнем из стрелкового оружия сбиты два БПЛА типа «крыло».

Кроме того, на южно-донецком направлении отражен ракетный удар ВСУ, зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук» сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, отчитались в Минобороны России.

Ранее командир подразделения ПВО сообщил, что в течение месяца только на одном из участков в Запорожской области было уничтожено десять воздушных целей. Военный предположил, что в последующем его подразделению «предстоит много работы» по защите городов Запорожья.

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