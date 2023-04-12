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Тайвань зафиксировал приближение к острову 35 летательных аппаратов ВМС НОАК

Тайвань зафиксировало в среду в районе острова 35 летательных аппарата и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в Twitter тайваньского министерства обороны.

Тайвань зафиксировал приближение к острову 35 летательных аппаратов ВМС НОАК
© Chiang Ying-ying/AP

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 35 летательных аппаратов и 11 кораблей НОАК", — утверждают в оборонном ведомстве.

В минобороны Тайваня подчеркнули, что 15 летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, а также совершили заход в юго-западную часть опознавательной зоны противовоздушной обороны острова. Среди них истребители Су-30, J-16, J-10, разведывательный беспилотник типа BZK-005, а также авиационный комплекс радиообнаружение и наведения KJ-200.

Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы. Ранее тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 91 летательного аппарата и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). До этого стало известно, что военные КНР начали отрабатывать окружение Тайваня в ходе трехдневных учений, в которых задействованы десятки самолетов и кораблей.

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