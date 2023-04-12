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Российская армия получит «Робоснайпер»

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В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», он успешно прошел заводские испытания, а скоро поступит на опытную эксплуатацию российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Российская армия получит «Робоснайпер»
© Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Собеседник издания не раскрыл тактико-технические характеристики комплекса, но отметил, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».

Ранее сообщалось, что бронеавтомобили «Урал», используемые Росгвардией, получили дополнительную защиту, разработанную с учетом специальной военной операции (СВО).

В декабре 2018 года на портале госзакупок появилась информация о покупке Росгвардией бронированных автомобилей «Урал-4320ВВ, предназначенных для выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе, в том числе в борьбе с терроризмом.

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