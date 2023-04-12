Российская армия получит «Робоснайпер»

В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», он успешно прошел заводские испытания, а скоро поступит на опытную эксплуатацию российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

© Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Собеседник издания не раскрыл тактико-технические характеристики комплекса, но отметил, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».

Ранее сообщалось, что бронеавтомобили «Урал», используемые Росгвардией, получили дополнительную защиту, разработанную с учетом специальной военной операции (СВО).