Bild: украинские военные не понимают, зачем сражаются в Артемовске

Немецкий журналист Ян Хумин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и рассказал в своей статье для издания Bild о положении украинских войск в городе.
Он отметил, что город почти окружен, а выбраться из него можно только по двум оставшимся дорогам. При этом через кварталы, улица за улицей, продвигаются российские военные. Хумин подчеркивает, что это только вопрос времени, когда российские бойцы полностью возьмут под контроль Артемовск. В то же время, по словам журналиста, многие из украинских военных не понимают, зачем они сражаются в Артемовске. Бойцы, как правило, находятся в напряженном и обеспокоенном состоянии.
Позитивного настроения Хумин в рядах Вооруженных сил Украины не обнаружил. Накануне временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы контролируют все административные здания Артемовска.
24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.