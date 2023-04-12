Bild: украинские военные не понимают, зачем сражаются в Артемовске

Он отметил, что город почти окружен, а выбраться из него можно только по двум оставшимся дорогам. При этом через кварталы, улица за улицей, продвигаются российские военные. Хумин подчеркивает, что это только вопрос времени, когда российские бойцы полностью возьмут под контроль Артемовск. В то же время, по словам журналиста, многие из украинских военных не понимают, зачем они сражаются в Артемовске. Бойцы, как правило, находятся в напряженном и обеспокоенном состоянии.