Кадыров сообщил о нейтрализации в Чечне участника бандитского подполья

Вооруженного участника бандитского подполья из соседнего региона нейтрализовали в Надтеречном районе Чечни . Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

"Правоохранители отрабатывали "оперативку" об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, однако, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьем", - написал Кадыров.