Генерал ФСБ раскрыл детали работы украинских спецслужб в России

«Что касается украинских спецслужб, они, безусловно, ведут активную подрывную деятельность в нашем тылу — к сожалению, порой им это удается. У них в России есть большая база для вербовки — многие приехали к нам с Украины далеко не с добрыми намерениями. Их можно склонять к любым действиям», — рассказал Михайлов.