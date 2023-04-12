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Генерал ФСБ раскрыл детали работы украинских спецслужб в России

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У спецслужб Украины в России большая база для вербовки — в стране много беженцев, приехавших далеко не с добрыми намерениями. Детали работы украинских спецслужб в России в среду, 11 апреля, «Ленте.ру» раскрыл генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Александр Михайлов.

Генерал ФСБ раскрыл детали работы украинских спецслужб в России
© РИА Новости

«Что касается украинских спецслужб, они, безусловно, ведут активную подрывную деятельность в нашем тылу — к сожалению, порой им это удается. У них в России есть большая база для вербовки — многие приехали к нам с Украины далеко не с добрыми намерениями. Их можно склонять к любым действиям», — рассказал Михайлов.

Он также отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и военная разведка Украины не хотят брать на себя кровавые теракты — такие, как убийство военкора Владлена Татарского — чтобы не портить собственный имидж. Поэтому появление таких экстремистских организаций, как «Национальная республиканская армия» (НРА), которая заявляет об организации громких преступлений в России, играет им на руку.

В ФСБ сообщили, что задержанный в Крыму украинский шпион получил 12 лет колонии

Полный текст интервью с Александром Михайловым можно прочитать здесь.

4 апреля генерал Михайлов рассказал, что исполнительница убийства военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была абсолютно не подготовлена к диверсионной деятельности, но, вероятно, имела ряд внутренних убеждений.

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