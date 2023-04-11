США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

«Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше <...> Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения», — подчеркнул политик по итогам встречи с Харрис.