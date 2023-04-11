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56 минут назад

США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

Lenta.ru

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч военных. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше <...> Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения», — подчеркнул политик по итогам встречи с Харрис.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в страну прибыли истребители F-22 Raptor из США.

«В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — сообщил он.

Армия,Матеуш Моравецкий,Мариуш Блащак,
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