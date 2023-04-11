В США предположили, что КНДР показала макеты МБР на параде

Военные эксперты США полагают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля 2023 года ракеты были макетами. Об этом пишет обозреватель Идрис Али в статье для Reuters.

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На параде были представлены как классические, так и новейшие вооружения. В частности, в нем принимали участие тягачи с межконтинентальными баллистическими ракетами «Хвасон-17», различные РСЗО, 152-миллиметровые САУ.

Автор пояснил, что просмотрел десятки секретных документов НАТО, попавших в сеть в результате утечки данных.

По его словам, в одном из документов приводится отчет американской разведки, в котором тщательно проанализированы тактико-технические характеристики принимавшей участие в параде техники.

По мнению экспертов, Север выставил на мероприятие тягачи с макетами МБР, с тем, чтобы снизить риск повреждения реальных ракет.