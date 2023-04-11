Глава Минобороны Армении прервал визит в Брюссель из-за ситуации на границе

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян прервал свой визит в Брюссель из-за эскалации ситуации на границе с Азербайджаном . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Арам Торосян.

Напомним, что Папикян отправился в Брюссель 10 апреля. Сегодня, 11 апреля, он встретился с верховным командованием союзнических сил НАТО в Европе. В мероприятии также приняли участие представители стран-членов альянса и государств-партнеров.

Ранее сообщалось, что у села Тех Сюникской области Армении произошли боестолкновения между вооруженными силами двух стран. В Минобороны Армении заявляли о четырех погибших и шести раненых. Также ведомство опубликовало видео, на котором видно, что инициаторами столкновения стали военнослужащие Азербайджана, подъехавшие с целью провокации к военным Армении, выполняющим инженерные работы и открыли огонь в их направлении. При этом Баку обвинила в произошедшем Ереван.