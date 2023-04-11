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13 минут назад

Зарубежные страны закупят у России новый автомат ближнего боя ШАК-12

Ferra.ru

В холдинге «Высокоточные комплексы», который в ходит в структуру «Ростеха», сообщили об интересе со стороны иностранных заказчиков к российскому штурмовому автоматному комплексу ШАК-12.

Зарубежные страны закупят у России новый автомат ближнего боя ШАК-12
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этот автомат разработан Конструкторским бюро приборостроения по заказу ФСБ в качестве высокоэффективного штурмового оружия для ведения ближнего боя. Автомат построен по схеме булл-пап, для стрельбы из него используется патрон СЦ-130 нескольких типов калибра 12,7 на 55 мм.

«Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам заинтересовал ряд зарубежных заказчиков», — ответили в холдинге «Высокоточные комплексы» на вопрос о закупке ШАК-12 зарубежными странами.

Армия,Ростех,ФСБ,
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