Зарубежные страны закупят у России новый автомат ближнего боя ШАК-12

В холдинге «Высокоточные комплексы», который в ходит в структуру «Ростеха» , сообщили об интересе со стороны иностранных заказчиков к российскому штурмовому автоматному комплексу ШАК-12.

Этот автомат разработан Конструкторским бюро приборостроения по заказу ФСБ в качестве высокоэффективного штурмового оружия для ведения ближнего боя. Автомат построен по схеме булл-пап, для стрельбы из него используется патрон СЦ-130 нескольких типов калибра 12,7 на 55 мм.