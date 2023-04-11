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Российский доброволец раскрыл даты наступления ВСУ

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Российский доброволец с позывным "Казак" в интервью военкору Tsargrad.tv рассказал о возможных сроках наступления Вооруженных сил Украины.

Российский доброволец раскрыл даты наступления ВСУ
© Газета.Ru

По его словам, ВСУ начнут атаковать в районе 15 апреля. По оценкам военнослужащего, удара нужно ждать сразу на двух направлениях — близ Каховки и на севере вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут).

Собеседник телеканала рассказал, что вокруг Артемовска сконцентрирована группировка противника, численностью в 60-70 тыс. солдат. Кроме того, по его словам, в настоящее время украинское командование снимает технику из Кременной и перебрасывает к городу. При этом "Казак" не исключил, что можно ждать атаки и в Херсонской и в Донецкой областях.

Основной же удар придется на южное направление, с целью рассечь российскую группировку и отрезать сухопутные пути снабжения Крыма, заключил доброволец.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр, стягивая к правому берегу реки технику и солдат. По его мнению, успешно переправиться через водную преграду украинские войска не смогут из-за нехватки ресурсов.

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