Балтийское училище ВМФ вывели из состава Военно-морской академии

Калининградское Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ушакова распоряжением правительства от 10 апреля выведено из состава федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова".

"Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова" в форме выделения из него <...> Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова", - говорится в распоряжении, опубликованном на правовом портале .

Документом установлена численность военного и гражданского персонала двух учебных заведений. Мероприятия по выделению Калининградского училища в самостоятельную структуру предписано провести до 1 декабря 2023 года.