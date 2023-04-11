В Британии предупредили о неточностях в слитых данных Пентагона

Секретные материалы США и НАТО, попавшие в интернет, содержат «неточности», рассказал представитель Минобороны Великобритании. Об этом пишет РИА «Новости».

«Широко освещаемая [в СМИ] утечка продемонстрировала серьезный уровень неточности», - подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что читателям не следует безоговорочно верить авторам публикаций, которые основывают свои статьи на недостоверной информации.