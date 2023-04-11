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20 минут назад

В Британии предупредили о неточностях в слитых в интернет данных Пентагона

Илья Родин

Секретные материалы США и НАТО, попавшие в интернет, содержат «неточности», рассказал представитель Минобороны Великобритании. Об этом пишет РИА «Новости».

В Британии предупредили о неточностях в слитых данных Пентагона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Широко освещаемая [в СМИ] утечка продемонстрировала серьезный уровень неточности», - подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что читателям не следует безоговорочно верить авторам публикаций, которые основывают свои статьи на недостоверной информации.

Пентагон создал команду для расследования утечки разведданных

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах началось расследование по поводу утечки из Пентагона большого количества секретных данных.

Армия,НАТО,Пентагон,
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