В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины

«Есть многоэшелонированная система ПВО, может, она не столь эффективная, как наша, но она существует, работает. Если применять эти крылатые ракеты (например, «Калибры» — прим. «Ленты.ру»), то вероятность, что они пролетят через всю Украину и не будут обнаружены и сбиты, не такая большая», — уверен эксперт.