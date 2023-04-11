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21 минуту назад

Кто будет передавать данные о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками

Илья Родин

Принятые поправки предполагают новые требования к органам государственной власти и работодателям. В частности, им вменяется в обязанность передавать необходимые данные о гражданах в военкоматы.

Кто будет передавать данные о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками
Фото: РамблерРамблер

Эти данные в рамках законопроекта будут направлять:

- Сотрудники МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации);

- Федеральная налоговая служба;

- Органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете);

- Суды — при вынесении приговоров;

- Фонд пенсионного и социального страхования;

- Местные и федеральные органы государственной власти;

- Медицинские организации (данные о состоянии здоровья);

- Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе данные из регистра избирателей);

- Университеты.

Армия,повестка, воинский учет, мобилизация,ЦИК России,ФНС России,
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