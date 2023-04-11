Кто будет передавать данные о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками

Принятые поправки предполагают новые требования к органам государственной власти и работодателям. В частности, им вменяется в обязанность передавать необходимые данные о гражданах в военкоматы.
Эти данные в рамках законопроекта будут направлять:
- Сотрудники МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации);
- Органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете);
- Суды — при вынесении приговоров;
- Фонд пенсионного и социального страхования;
- Местные и федеральные органы государственной власти;
- Медицинские организации (данные о состоянии здоровья);
- Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе данные из регистра избирателей);
- Университеты.