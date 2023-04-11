Кто будет передавать данные о гражданах в военкоматы в соответствии с новыми поправками

Принятые поправки предполагают новые требования к органам государственной власти и работодателям. В частности, им вменяется в обязанность передавать необходимые данные о гражданах в военкоматы.

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Эти данные в рамках законопроекта будут направлять:

- Сотрудники МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации);

- Органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете);

- Суды — при вынесении приговоров;

- Фонд пенсионного и социального страхования;

- Местные и федеральные органы государственной власти;

- Медицинские организации (данные о состоянии здоровья);

- Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе данные из регистра избирателей);