Иран обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Запад продолжает затягивать разрешение конфликта на Украине, передавая ВСУ большое количество вооружения, считает первый советник постоянного представительства Ирана в ООН Саттар Ахмади. По его словам, такие действия только увеличивают количество жертв среди населения и приводят к возникновению гуманитарных кризисов, сообщает EADaily со ссылкой на агентство Tasnim News.

Когда оружие и военная техника экспортируются в затронутые конфликтом страны или группы, это может способствовать эскалации насилия и затягиванию конфликта. Это может привести к увеличению числа жертв, перемещению гражданского населения и гуманитарным кризисам. Кроме того, нарушения обязательств могут разжигать гонку вооружений и создавать дисбаланс сил, — пояснил советник.

Ахмади отметил в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН, что Тегеран всегда исполнял свои обязательства согласно международному праву. Он уточнил, что сейчас Иран выступает за последовательное мирное урегулирование конфликта на Украине. По мнению советника, США совместно с Западом пытаются отвлечь весь мир от массовых поставок оружия Киеву. Ахмади призвал Вашингтон и его союзников начать соблюдать все юридические обязательства в соответствии с резолюцией, принятой в 2015 году.