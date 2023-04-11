В Ереване заявили о погибших из-за обстрела со стороны Азербайджана

"11 апреля около 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении ведомства.