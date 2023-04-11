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В Ереване заявили, что Азербайджан открыл огонь по военным Армении

Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех Сюникской области, есть раненые и погибшие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

В Ереване заявили о погибших из-за обстрела со стороны Азербайджана
©  Аппарат Президента Республики Армения

"11 апреля около 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении ведомства.

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