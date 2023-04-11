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Госдума одобрила поправку об электронных повестках в военкомат

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении поправку, согласно которой вводится возможность присылать в электронном виде повестки о необходимости явиться в военкомат.

Госдума одобрила поправку об электронных повестках в военкомат
© ТАСС

Согласно тексту поправок, повестки военнообязанным направляются в письменной форме и дублируются в электронной. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". При этом, если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Поправки были внесены к законопроекту о самостоятельной явке в военкомат призывников, не получивших повестки, и о новом способе оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат - по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Проект был принят во втором чтении в феврале 2022 года, однако на прошлой неделе его вернули к прежней процедуре.

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