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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Министр проинспектировал цеха производства современных средств поражения на НПО «СПЛАВ» имени Ганичева и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Руководители доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производства для обеспечения российской армии современным оружием.

Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Шойгу представили современные образцы вооружения, которые уже запущены в серийное производство — сейчас наращивается объем их выпуска.

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Министр обратил внимание на то, что ведомство готово активно включаться в работу для оперативного разрешения проблемных вопросов исполнения гособоронзаказа. В пресс-службе добавили, что в ходе рабочего совещания с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина были выработаны механизмы оперативного решения ключевых вопросов обеспечения работы предприятий ОПК в регионе.

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