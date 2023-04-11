Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Министр проинспектировал цеха производства современных средств поражения на НПО «СПЛАВ» имени Ганичева и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Руководители доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производства для обеспечения российской армии современным оружием.

Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Шойгу представили современные образцы вооружения, которые уже запущены в серийное производство — сейчас наращивается объем их выпуска.