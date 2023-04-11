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29 минут назад

В данные для воинского учета намерены включить водительские права, ИНН и номер телефона

ТАСС

Сведения о водительском удостоверении, ИНН, номере телефона будут включены в перечень данных для воинского учета. Об этом говорится в поправках, касающихся введения реестра военнообязанных (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине: сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика; сведения о водительском удостоверении (при наличии); сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии)", - говорится в тексте поправки.

При этом при постановке на воинский учет и снятии с него граждан без их личной явки документы воинского учета могут содержать только те сведения, которые есть в наличии у военкоматов, "в том числе полученные из государственного информационного ресурса, иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также на основании запросов военных комиссариатов".

Изменения в законе о воинском учете. Главное

Обработка персональных данных в целях воинского учета будет проходить с учетом требований законодательства РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне без необходимости получения согласия гражданина. При этом реестр воинского учета не будет содержать государственную или охраняемую законом тайну.

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