Сведения о водительском удостоверении, ИНН, номере телефона будут включены в перечень данных для воинского учета. Об этом говорится в поправках, касающихся введения реестра военнообязанных (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине: сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика; сведения о водительском удостоверении (при наличии); сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии)", - говорится в тексте поправки.

При этом при постановке на воинский учет и снятии с него граждан без их личной явки документы воинского учета могут содержать только те сведения, которые есть в наличии у военкоматов, "в том числе полученные из государственного информационного ресурса, иных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также на основании запросов военных комиссариатов".