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Названы главные цели для «Посейдона»

Береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами. Об этом Алексей Леонков в беседе с News.ru.

Аналитик назвал главные цели для «Посейдона»
© ТАСС

«Целью "Посейдона" служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании. Так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение», — сказал аналитик.

По его словам, второстепенной задачей «Посейдона» является уничтожение ударных и авианосных группировок.

Ранее в публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

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