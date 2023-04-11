В Кремле прокомментировали сообщения о планах Египта поставить РФ тысячи ракет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной ложью утверждения западных СМИ о намерении властей Египта тайно осуществлять поставку ракет в РФ, передает ТАСС.
«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине.
Издания выяснили, что в материалах говорится о планах Египта тайно помочь российской стороне с ракетами для проведения спецоперации на украинской территории. Утверждалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал выпустить на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для экспорта в РФ.
Как сообщила ранее газета Associated Press News (AP), ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона, у США возникли опасения, что Объединенные Арабские Эмираты помогают России обходить санкции.
Агентство Reuters писало, что чиновники США ведут расследование обстоятельств масштабной утечки засекреченных данных по Украине. На фоне этого Белый дом пересматривает свой подход к хранению и распространению подобной информации.