В Кремле прокомментировали сообщения о планах Египта поставить РФ тысячи ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной ложью утверждения западных СМИ о намерении властей Египта тайно осуществлять поставку ракет в РФ, передает ТАСС.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине.

Издания выяснили, что в материалах говорится о планах Египта тайно помочь российской стороне с ракетами для проведения спецоперации на украинской территории. Утверждалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал выпустить на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для экспорта в РФ.

Как сообщила ранее газета Associated Press News (AP), ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона, у США возникли опасения, что Объединенные Арабские Эмираты помогают России обходить санкции.