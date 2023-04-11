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19 минут назад

США и Филиппины начали крупнейшие в истории учения вблизи Китая

Lenta.ru

Вооруженные силы США и Филлипин начали крупнейшие в истории совместные учения в ответ на маневры китайской армии вблизи Тайваня. Об этом сообщает Axios.

США и Филиппины начали крупнейшие в истории учения вблизи Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В учениях принимают участие более 17 тысяч военнослужащих — вдвое больше, чем в прошлогодних. Главными целями маневров заявлены демонстрация силы союзников и противодействие территориальным претензиям Китая на спорные острова в Южно-Китайском море. Совместные учения продлятся до 28 апреля.

Ранее Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие на Филиппинах. Власти согласилась предоставить США доступ к дополнительным четырем базам.

С 8 по 10 апреля Вооруженные силы Китая провели учения вокруг острова Тайвань. За время маневров китайские самолеты и корабли неоднократно нарушили неофициальную границу КНР и Тайваня.

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