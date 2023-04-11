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В зоне СВО погиб сын бывшего министра спорта Крыма

Он работал тренером.

Сын бывшего крымского министра погиб во время спецоперации
© РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции погиб Денис Шестак, сын бывшего министра спорта Республики Крым Георгия Шестака. Информацию подтвердила пресс-служба Федерация спортивной борьбы Республики Крым.

Денис Шестак работал тренером по греко-римской борьбе. На чемпионате Украины он завоевал серебро. У мужчины осталась жена и двое детей.

Соцсети

Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Тем же днём на Украине был введён режим военного положения.

В марте 2022 года большинство международных спортивных федераций ввели санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. Лишь несколько ассоциаций допускают атлетов из этих стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

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