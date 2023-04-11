В США призвали начать спецоперацию в Мексике

Конгрессмены от Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали Вашингтон начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Об этом пишет американский журнал Politico.

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Американские парламентарии предложили соответствующий законопроект, который предполагает разрешение на использование военной силы в соседнем государстве в целях борьбы с наркотрафиком. По словам законодателей, отношение к мексиканским картелям должно быть такое же, как к ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

В свою очередь, президент США Джо Байден, как и большинство демократов, отверг идею использования военной силы в Мексике и признания наркокартелей террористическими организациями.

Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также выступил против введения войск в Мексику, подчеркнув, что борьба с наркотрафиком должна быть задачей правоохранительных органов, а не военных.

Ранее управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило американцев об опасности распространения фентанила, смешанного с ксилазином — транквилизатором для животных.