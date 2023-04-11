$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В США призвали начать спецоперацию в Мексике

Lenta.ruиещё 2

Конгрессмены от Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали Вашингтон начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Об этом пишет американский журнал Politico.

В США призвали начать спецоперацию в Мексике
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Американские парламентарии предложили соответствующий законопроект, который предполагает разрешение на использование военной силы в соседнем государстве в целях борьбы с наркотрафиком. По словам законодателей, отношение к мексиканским картелям должно быть такое же, как к ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

В свою очередь, президент США Джо Байден, как и большинство демократов, отверг идею использования военной силы в Мексике и признания наркокартелей террористическими организациями.

Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также выступил против введения войск в Мексику, подчеркнув, что борьба с наркотрафиком должна быть задачей правоохранительных органов, а не военных.

Ранее управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило американцев об опасности распространения фентанила, смешанного с ксилазином — транквилизатором для животных.

Президент Мексики заявил, что США должны начать уважать страны Латинской Америки

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с августа 2021-го по август 2022 года от отравления наркотическими веществами умерли более 107,7 тысячи американцев, причем 66 процентов этих смертей были связаны с синтетическими опиоидами (такими как фентанил, поставляемых преимущественно из Мексики).

Армия,Марк Милли,Джозеф Байден,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Республиканская партия США,Исламское государство,Горячая новость,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий