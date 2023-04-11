В США призвали начать спецоперацию в Мексике

Конгрессмены от Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали Вашингтон начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Об этом пишет американский журнал Politico.
Американские парламентарии предложили соответствующий законопроект, который предполагает разрешение на использование военной силы в соседнем государстве в целях борьбы с наркотрафиком. По словам законодателей, отношение к мексиканским картелям должно быть такое же, как к ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).
В свою очередь, президент США Джо Байден, как и большинство демократов, отверг идею использования военной силы в Мексике и признания наркокартелей террористическими организациями.
Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также выступил против введения войск в Мексику, подчеркнув, что борьба с наркотрафиком должна быть задачей правоохранительных органов, а не военных.
Ранее управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило американцев об опасности распространения фентанила, смешанного с ксилазином — транквилизатором для животных.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с августа 2021-го по август 2022 года от отравления наркотическими веществами умерли более 107,7 тысячи американцев, причем 66 процентов этих смертей были связаны с синтетическими опиоидами (такими как фентанил, поставляемых преимущественно из Мексики).