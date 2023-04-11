Арестович назвал сроки создания ядерного оружия на Украине

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие «в течение полугода — девяти месяцев». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
При этом, по словам Арестовича, если Украина создаст ядерное оружие, то тем самым нарушит систему международных договоров, за соблюдение которых сражается.
«Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — заявил Арестович.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявлял, что Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, но постоянно комментирует любые планы РФ в соответствующей сфере. Отсюда «истерическая реакция» на планы российских властей передать ядерное оружие Белоруссии.