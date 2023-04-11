Арестович назвал сроки создания ядерного оружия на Украине

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие «в течение полугода — девяти месяцев». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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При этом, по словам Арестовича, если Украина создаст ядерное оружие, то тем самым нарушит систему международных договоров, за соблюдение которых сражается.

«Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — заявил Арестович.