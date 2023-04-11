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Bild: Германия не может полностью выполнять задачи в НАТО

Командующий сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант Альфонс Майс уведомил начальство бундесвера о том, что Германия в настоящее время не в состоянии полностью выполнять свои обязательства в НАТО. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Майс направил доклад о проблемах в сухопутных войсках Германии на имя генерального инспектора немецкой армии в начале марта. Майс отметил в докладе, что боеготовность дивизии, которую Германия обещала предоставить в распоряжение альянса к 2025 году, удастся обеспечить лишь «ограниченно». Также он подчеркнул, что боеготовность сухопутных сил Германии может снизиться из-за недофинансирования и оказания военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что группу военных инструкторов из Литвы направили в Германию в целях участия в курсах по обучению военных Вооруженных сил Украины. Предполагается, что литовских специалистов с инструкторами из Бельгии и Германии задействовуют на курсах до 15 мая.

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