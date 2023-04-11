Bild: Германия не может полностью выполнять задачи в НАТО

Командующий сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант Альфонс Майс уведомил начальство бундесвера о том, что Германия в настоящее время не в состоянии полностью выполнять свои обязательства в НАТО. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Майс направил доклад о проблемах в сухопутных войсках Германии на имя генерального инспектора немецкой армии в начале марта. Майс отметил в докладе, что боеготовность дивизии, которую Германия обещала предоставить в распоряжение альянса к 2025 году, удастся обеспечить лишь «ограниченно». Также он подчеркнул, что боеготовность сухопутных сил Германии может снизиться из-за недофинансирования и оказания военной помощи Украине.